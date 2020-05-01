Бацула помог тренеру Кортрейка разносить еду – благородный поступок украинца поразил бельгийцев

Защитник Кортрейка Андрей Бацула не сидит сложа руки во время футбольного перерыва.

Андрей Бацула присоединился к благотворительной акции и вместе с главным тренером Кортрейка Ивом Вандерхаге разносил еду, которую люди приобрели онлайн.

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Местная сеть ресторанов взамен пообещала предоставить бесплатно еду благотворительной организации Feed The Nurses. Бельгийские болельщики были поражены, что заказ им приносят игроки их любимого клуба.

Напомним, 28-летний Бацула перебрался в Кортрейк в 2018-м, перейдя из Александрии. В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии украинец провел 8 матчей.

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