Бацула допоміг тренеру Кортрейка розносити їжу – благородний вчинок українця вразив бельгійців

Захисник Кортрейка Андрій Бацула не сидить, склавши руки, під час футбольної перерви.

Андрій Бацула долучився до благодійної акції та разом з головним тренером Кортрейка Івом Вандерхаге розносив їжу, яку люди придбали онлайн.

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Місцева мережа ресторанів взамін пообіцяла надати безкоштовно їжу благодійній організації Feed The Nurses. Бельгійські вболівальники були вражені, що замовлення їм приносять гравці їхнього улюбленого клубу.

Нагадаємо, 28-річний Бацула перебрався до Кортрейка у 2018-му, перейшовши з Олександрії. У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії українець провів 8 матчів.

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