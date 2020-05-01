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Бацула допоміг тренеру Кортрейка розносити їжу – благородний вчинок українця вразив бельгійців

1 травня 19:37 615 Читать на русском
Бацула допоміг тренеру Кортрейка розносити їжу – благородний вчинок українця вразив бельгійців
Андрій Бацула / Фото ФК Кортрейк

Захисник Кортрейка Андрій Бацула не сидить, склавши руки, під час футбольної перерви.

Андрій Бацула долучився до благодійної акції та разом з головним тренером Кортрейка Івом Вандерхаге розносив їжу, яку люди придбали онлайн.

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Місцева мережа ресторанів взамін пообіцяла надати безкоштовно їжу благодійній організації Feed The Nurses. Бельгійські вболівальники були вражені, що замовлення їм приносять гравці їхнього улюбленого клубу.

Нагадаємо, 28-річний Бацула перебрався до Кортрейка у 2018-му, перейшовши з Олександрії. У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії українець провів 8 матчів.

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Теги
Українці за кордоном Бельгія Андрій Бацула Андрій Бацула Кортрейк Кортрейк
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