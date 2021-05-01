Украинский тренер Александр Бабич отметил, что информацию о своей кандидатуре на пост наставника "горожан" получил из прессы.

"Да, я читал об этом. Честно говоря, не знаю, откуда взялась эта информация, но лично со мной по этому вопросу никто пока никаких переговоров не вел.

Александрия выбрала приоритетного претендента на место Шарана, – СМИ

Тем более, что в клубе сейчас есть действующий тренер", – сказал Бабич в комментарии Footboom.

Напомним, последним местом работы Бабича был Мариуполь, который он покинул летом 2020 года.

Александрия после 23-х туров с 29-ю пунктами идет в турнирной таблице УПЛ седьмой.

Золоті 80-ті: Динамо забивало йому тричі, перша червона картка в історії Мундіалю і ще 28 фото "старої школи"