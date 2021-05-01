На тренерском мостике "желто-черные" в ближайшее время могут произойти серьезные изменения.

Главным претендентом на пост наставника Александрии является Александр Бабич, сообщает Sportarena.

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42-летний экс-наставник Мариуполя может возглавить "желто-черные" после завершения текущего сезона.

Напомним, Владимир Шаран дважды возглавлял Александрию: в 2010-2011 годах и с лета 2013-го и до сих пор. В общем, под его руководством команда провела 342 матча во всех турнирах, завоевывала бронзу УПЛ (в сезоне 2018/19) и дважды выходила в еврокубки.

После 23-х туров "желто-черные" с 29-ю пунктами идут в турнирной таблице УПЛ седьмыми.

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