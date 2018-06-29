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Бабич: Наша научная группа уже начала изучать Юргорден

30 июня 06:30 4 Читати українською
Бабич: Наша научная группа уже начала изучать Юргорден
Александр Бабич / фото: ФК Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал о подготовке команды к поединку против Юргордена во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.

"Наша научная группа уже начала изучать шведскую команду. Пока подробно о сопернике говорить рано. Но могу сказать, что это опытная силовая команда, которая играет по схеме 4-4-2. Юргорден принимает своих соперников на искусственном поле. Это тоже надо учитывать.

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Есть над чем подумать, но бежать впереди паровоза мы не будем. Сейчас у нас в планах второй сбор, на котором должны плодотворно подготовиться к старту сезона", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

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Мариуполь Мариуполь Лига Европы Александр Бабич Александр Бабич Юргорден Юргорден
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