Бабич: Наша научная группа уже начала изучать Юргорден

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал о подготовке команды к поединку против Юргордена во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.

"Наша научная группа уже начала изучать шведскую команду. Пока подробно о сопернике говорить рано. Но могу сказать, что это опытная силовая команда, которая играет по схеме 4-4-2. Юргорден принимает своих соперников на искусственном поле. Это тоже надо учитывать.

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Есть над чем подумать, но бежать впереди паровоза мы не будем. Сейчас у нас в планах второй сбор, на котором должны плодотворно подготовиться к старту сезона", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.