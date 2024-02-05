Александр Бабич близок к возвращению в большой футбол.

Украинский тренер Александр Бабич уже в ближайшее время может возглавить Пирин, сообщает Sportal.

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44-летний специалист является фаворитом на должность наставника болгарского клуба. Накануне руководство "орлов" уволило Иво Тренчева, который руководил командой с августа 2023-го.

Интересно, что Transfermarkt не стал ждать официального представления украинца, назначив его главным с 8 февраля 2024 года.

Напомним, Бабич начал тренерскую работу в Черноморце в 2012-м. Также работал с одесской Жемчужиной, Мариуполем (с которым регулярно играл в еврокубках) и Кривбассом. Сейчас Александр является тренером-консультантом в любительской Фратрии. Ранее его рассматривали главным в Зарю.

К слову, Пирин на зимнюю паузу ушел на 14-й строчке чемпионата Болгарии, набрав 16 очков.

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