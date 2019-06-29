toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Турция
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019

Бабел вернулся в Турцию

12:03 41 Читати українською
Бабел вернулся в Турцию
Райан Бабел / ФК Галатасарай

Нападающий Райан Бабел, который провел последние полгода в составе лондонского Фулхэма, решил продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.

Нидерландец подписал контракт с Галатасараем, сообщает официальный сайт клуба.

Морозюк подписал полноценный контракт с Ризеспором

Бабел договорился о 3-летнем соглашении со "львами". В Стамбуле воспитанник Аякса будет зарабатывать 2,5 млн евро в год. Также он получил подъемные в размере 2-х млн в евровалюте.

К слову, Райан Бабел в 2017-2019 гг. выступал в составе принципиального соперника Галатасарая – Бешикташа. В январе он перебрался в Фулхэм (16 матчей, 5 голов, 3 ассиста в АПЛ), но покинул команду после вылета в Чемпионшип.

УПЛ оказалась вне топ-10 чемпионатов Европы по трансферной стоимости игроков

blog_ava
Венесуэла – Аргентина – 0:2 – видео голов и обзор матча
00:40
672
Теги
Трансферы Турция Райан Бабел Райан Бабел Галатасарай Галатасарай
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
7
мин
Уругвай
22:00
Перу
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук