Бабел вернулся в Турцию

Нападающий Райан Бабел, который провел последние полгода в составе лондонского Фулхэма, решил продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.

Нидерландец подписал контракт с Галатасараем, сообщает официальный сайт клуба.

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Бабел договорился о 3-летнем соглашении со "львами". В Стамбуле воспитанник Аякса будет зарабатывать 2,5 млн евро в год. Также он получил подъемные в размере 2-х млн в евровалюте.

К слову, Райан Бабел в 2017-2019 гг. выступал в составе принципиального соперника Галатасарая – Бешикташа. В январе он перебрался в Фулхэм (16 матчей, 5 голов, 3 ассиста в АПЛ), но покинул команду после вылета в Чемпионшип.

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