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Бабель повернувся до Туреччини

12:03 134 Читать на русском
Бабель повернувся до Туреччини
Раян Бабель / ФК Галатасарай

Нападник Раян Бабель, який провів останні півроку в складі лондонського Фулхема, вирішив продовжити кар'єру в турецькій Суперлізі.

Нідерландець підписав контракт із Галатасараєм, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Бабель домовився про 3-річну угоду з "левами". У Стамбулі вихованець Аякса зароблятиме 2,5 млн євро на рік. Також він отримав підйомні в розмірі 2-х млн у євровалюті.

До слова, Раян Бабель у 2017-2019 рр. виступав за принципового суперника Галатасарая – Бешикташ. У січні він перебрався до Фулхема (16 матчів, 5 голів, 3 асисти в АПЛ), та покинув команду після вильоту в Чемпіоншип.

УПЛ опинилась поза топ-10 чемпіонатів Європи за трансферною вартістю гравців

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Теги
Трансфери Туреччина Раян Бабель Раян Бабель Галатасарай Галатасарай
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