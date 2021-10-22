Вингер мадридского Реала Эден Азар будет помощником для Карло Анчелотти в грядущем поединке против Барселоны.

30-летний бельгиец восстановился от повреждения, которое получил еще 7 октября в полуфинале Лиги наций против Франции, сообщает Marca.

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Из-за травмы Азар пропускал матч с Шахтером в Лиге чемпионов, но уже с Барселоной готов сыграть. Интересно, что для Эдена это Эль Классико может стать первым в карьере, ведь в предыдущих четырех поединках с "блаугранас" он не играл из-за различных повреждений.

Также к центральному матчу Ла Лиги восстановился защитник Дани Карвахаль. Противостояние Барселона – Реал состоится 24 октября, начало в 17:15.

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