Вінгер мадридського Реала Еден Азар буде помічником для Карло Анчелотті у прийдешньому поєдинку проти Барселони.

30-річний бельгієць відновився від пошкодження, яке отримав ще 7 жовтня у півфіналі Ліги націй проти Франції, повідомляє Marca.

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Через травму Азар пропускав матч із Шахтарем у Лізі чемпіонів, але вже з Барселоною готовий зіграти. Цікаво, що для Едена це Ель Класіко може стати першим у кар'єрі, адже у попередніх чотирьох поєдинках з "блаугранас" він не грав через різноманітні пошкодження.

Також до центрального матчу Ла Ліги відновився оборонець Дані Карвахаль. Протистояння Барселона – Реал відбудеться 24 жовтня, початок о 17:15.

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