"Это хороший тренер. Я пришел в Эвертон после него, и в клубе о Рональде все говорили хорошее.

Барселона – Динамо: Куман имеет претензии к своим игрокам после победы над командой Луческу

Я не очень хорошо его знаю, но он положительно влияет на свои команды. То же самое можно сказать и о том, что он делал и делает в Барселоне. Я считаю, что непросто тренировать Барсу сейчас. Клуб меняется... Я думаю, Куман хорошо с этим справляется", – цитирует Анчелотти AS .

Напомним, уже 24 октября итальянский и голландский специалисты сойдутся в очном поединке на Камп Ноу. Перед матчем Барселону от Реала разделяют два зачетных балла.

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