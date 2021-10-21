Після жовтневої міжнародної паузи обидві команди провели по одному матчу в своїх внутрішніх чемпіонатах. Барселона перемогла Валенсію – 3:1, а Динамо розім'ялося на Вересі – 4:1.

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У порівнянні з цими матчами тренери обох команд провели певну ротацію. Рональд Куман замість Депая на вістрі атаки використав Люка де Йонга. Мемфіс цього разу зіграв лівого вінгера. Замість Серхі Роберто функції правого фулбека виконував Мінгеса, а дискваліфікованого Гарсію замінив Лангле. Схема залишилася актуальною – 4-3-3.

Мірча Луческу традиційно будував гру навколо базової структури 4-2-3-1. Головний тренер Динамо також зробив три кадрові зміни, повернувши до стартового складу Забарного, Шапаренко і Сидорчука, які відпочили після матчів збірної.

Барселона – Динамо – 1:0 (1:0)

Гол: Піке, 36 (Альба)

Барселона: тер Штеген – Мінгеса (Коутінью, 46), Піке, Лангле, Альба – Гаві (Серхі Роберто, 69), Бускетс, Ф. де Йонг — Дест, Л. де Йонг (Фаті, 46), Депай (Агуеро, 75)

Динамо: Бущан – Кендзьора (Тимчик, 78), Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков (Караваєв, 85), Буяльський (Рамірес, 85), Де Пена (Вітінью, 61) – Супряга (Гармаш, 61)

Попередження: Ф. де Йонг, 90

У фазі гри без м'яча Динамо, як завжди, перебудовувалося на структуру 4-4-2 (4-4-1-1). Вінгери сідали у лінію до Сидорчука і Шапаренка, а Буяльський разом із Супрягою намагалися заважати суперникові застосовувати в позиційних атаках Бускетса.

Удари (у площину) – 11(3):3(0)

Удари з меж штрафного – 9:1

Удари після стандартів – 5:1

Удари головою – 5:0

Володіння – 62%:38%

Точність передач – 88%:81%

Довгі передачі – 34:64

Короткі передачі – 728:399

Кроси – 26:5

Ключові передачі – 11:2

Передач поспіль – 7:4

Передачі у першу третину – 70:194

Передачі у другу третину – 431:205

Передачі у фінальну третину – 261:64

Повернення володіння – 43:48

Дистанція (км) – 117,7:118,9

Дриблінг (успішний) – 24(15):13(3)

Відбори (успішні) – 15(12):41(26)

Перехоплення – 5:13

Боротьба у повітрі – 18:6

Офсайди – 2:2

Фоли – 18:7

Гра проходила за передбачуваним сценарієм. Барселона володіла м'ячем, кияни тримали позиційну оборону та часто були вимушені сідати у низький блок. Звісно, Барса навіть у кризовому стані залишається досить потужною командою, але вразило те, що господарі діяли відносно одноманітно. Принаймні, до перерви. Барселона в основному будувала свої атаки через лівий фланг, стягуючи до цієї вертикальної зони блок гостей. Досить часто все завершувалося банальною подачею на дальню стійку, куди вривався вільний Дест. Взагалі, у верхових єдиноборствах, як це не дивно, Барселона переважала.

Динамо у першому таймі мало один чудовий момент забити гол, але вихід 3 в 1 не було доведено до логічного завершення. Взагалі кияни непогано діяли у позиційній обороні, але у конструктивній фазі гри були дуже неефективні – жодного удару в площину воріт та лише один з меж штрафного.

По перерві, після виходу Фаті та Коутінью, Барселона заграла більш різноманітно та непередбачувано. Фаті грав лівого вінгера, який у третій фазі позиційної атаки зміщувався у напівпростір, звільняючи фланг Альбі. Праворуч у першому таймі ширину створював Дест, а у другому – Гаві, місце якого у середній ланці зайняв Коутінью.

Проте, орієнтовно з хвилини 60-ї інтенсивність взаємодій господарів поля відчутно впала. Динамо почало тримати м'яч, а Барса не соромилася відходити у позиційну оборону. У останні півгодини ігрового часу Динамо награло на 46% володіння, а на відрізку з 60-ї до 75-ї хвилини взагалі мало перевагу – 64%.

Загалом же, результат по грі. Барселона була об'єктивно сильнішою, але Динамо також не виглядало хлопчиками для побиття, зігравши значно збалансованіше та надійніше, ніж Шахтар у протистоянні з іншим іспанським грандом. Найбільше, що засмутило – як не намагається Мірча Луческу вивести команду на новий ментальний рівень, комплекс неповноцінності нікуди не зникає.

Гравці Динамо повинні бути злішими та нахабнішими. У протистояннях із більш класними опонентами вони повинні шукати різні методи, які максимально нівелювали б різницю в інтегральному рівні. Потрібно вчитися бути незручним суперником, грати на межі фолу, а наш чемпіон у матчах з Баварією та Барселоною виглядав трохи сором'язливо. Барселона була агресивнішою, і саме це їй допомогло врятувати мінімальну матеріальну перевагу в другому таймі, коли інтенсивність дій і взаємодій команди Кумана помітно зменшилася.

На мій погляд, у Динамо був реальний шанс на позитивний результат, але чемпіони України, образно кажучи, посоромилися ним скористатися. Гармаш досить вдало увійшов у гру і саме його якості повинні були стати прикладом для партнерів по команді. Не зовсім зрозумів, чому Містер знову випустив у старті Супрягу? Можливо це одна з останніх відчайдушних клубних спроб хоч якось покращити ринкову ціну на форварда, яка вже давно впала до його реального рівня. На мій погляд, Супряга – найбільш переоцінений футболіст в українському футболі, і йому не може бути місця в Лізі чемпіонів.

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Гра на Камп Ноу показала, що з цією Барселоною у Динамо можуть бути шанси у домашньому матчі, але за трьох обов'язкових умов. По-перше – кияни повинні на 90+ хвилин перестати поважати суперника. Потрібно виводити більш майстерних опонентів з зони комфорту. Футболісти Динамо повинні зрозуміти, що зараз їхні потенційні можливості та турнірна ситуація дозволяють команді поборотися навіть за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

Звісно, кияни виглядають у цій боротьбі явними аутсайдерами, але цей статус ще нікому не заважав створювати сенсації. Із великою долею вірогідності можна спрогнозувати, що Бенфіка програє у Мюнхені, і тоді перемога на НСК Олімпійський над Барсою збереже українську команду у великій грі перед вирішальними турами групового турніру. Потрібно, переступити через себе і зробити крок уперед. Відсутність жовтих карток та дискваліфікацій нічого не дасть команді, яка втратить усі шанси на продовження боротьби. Тож, на матч-відповідь повинні вийти одинадцять Гармашів. Головне, тільки не пресингувати арбітра та поменше "гуляти" в зоні офсайду. До речі, на Камп Ноу у Дениса цих проблем не було.

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По-друге, якщо Динамо хоче забити бодай гол у груповому турнірі, команда повинна мати механізми не тільки для виходів у швидкі атаки, а й цілеспрямовано та акцентовано відпрацьовувати різні варіанти розвитку і завершення контратак. Ми відзначали цю проблему ще минулого сезону. З тих пір команда стала впевненішою, але вона продовжує шліфувати ті аспекти, в яких і так виглядає непогано. У протистоянні з Баварією Динамо мало чудові виходи. Барса готувалася до них і не знайшла нічого кращого, ніж тактика дрібного фолу. Цього виявилося достатньо.

По-третє – потрібно вирішити проблему білд-апу. Або прямий удар, або швидше приймаємо рішення та рухаємо м'яч. У першому таймі Барса могла закрити матч лише завдяки перехопленням в умовах високого пресингу. Короткі розіграші Динамо були катастрофічними.

Якщо, вдасться покращити ці три моменти, то у киян будуть реальні шанси на успіх у домашньому матчі з Барселоною. Якщо ні – решта матчів групового турніру перетвориться на комерційні контрольні зустрічі. На мій погляд, матч 4-го туру буде показовим із точки зору подальшого розвитку команди. Або проект Луческу робить крок уперед, або стоїть на місці.

Група автора у Facebook "Тактика футболу з Сергієм Костенюком"