У вівторок, 10 жовтня, Еден Азар оголосив про завершення ігрової кар'єри. Проте бельгієць вийде на поле ще один раз – екс-вінгер Реала зіграє в благодійному матчі 18 жовтня.

Азар офіційно оголосив про завершення кар'єри

Зустріч відбудеться 18 жовтня у французькому місті Кале, яке розташовується недалеко від кордону з Бельгією. Азар зіграє за Вар'єте Клуб де Франсе, його команда протистоятиме збірній Кале, у складі якої зіграють відомі жителі міста. За команду Азара зіграють Дідьє Дешам, Лоран Блан, а також французький боєць ММА Сиріл Гейн. Про це інформує офіційний Твіттер Вар'єте.

Усі доходи від матчу підуть в організацію Pièces Jaunes, яка прагне зробити перебування в лікарні дітей і літніх людей більш терпимим.

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