Азар: Можливо, прийшов час змінити клуб

Півзахисник лондонського Челсі Еден Азар невпевнений у продовженні своєї кар'єри за "синіх".

"Я провів шість прекрасних років в Челсі та зіграв на фантастичному чемпіонаті світу.

Можливо, прийшов час щось змінити, але це не моє рішення. Все вирішить клуб. Зараз я просто хочу відпочити, а там подивимося.

Реал підготував 150 млн фунтів на Азара

Ви знаєте, де я б хотів опинитися", – цитує Азара видання championat.

У ЗМІ шириться інформація, що в послугах бельгійця зацікавлені Реал, Барселона та Манчестер Сіті.

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