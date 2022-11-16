"Зимой трансфер из Реала невозможен. У меня здесь семья, я люблю город. Но летом все возможно. Остался еще год контракта. Клубу решать. Если мне скажут: "Эден, спасибо за эти 4 сезона, но пора двигаться дальше". То я приму это, ничего страшного. Но я хотел бы больше играть, хотел бы показать, что я хороший футболист. Мне не хватает минут на поле, сейчас в команде есть игроки лучше меня.

Реал озвучил категоричную позицию по поводу будущего Азара в клубе – ему не оставляют ни единого шанса

История с избыточным весом повторяется всегда. Во время сезона я работаю и играю, а во время 3-недельного отпуска отдыхаю. И меняться не собираюсь. За 10 лет в Челси я сыграл 500 матчей без травм, а затем после трансфера в Реал столько проблем за два года. Я не могу это объяснить.

Прошу прощения у болельщиков Реала. Я стараюсь, но… Простите. У меня есть еще один год, чтобы доказать свою полезность, но это не легко. Я не играю, я хочу играть больше. Мне очень жаль, очень-очень жаль, что все так складывается", – сказал Азар в интервью Marca.

Азар перешел из Челси в Реал летом 2019-го за 100 миллионов евро. В течение 4 сезонов бельгиец сыграл лишь 72 матча за Мадрид, страдая многочисленными травмами.

Россия едва не убила "золотую" сборную Бельгии – Азар, Лукаку и Компани были шокированы и дважды рисковали жизнями