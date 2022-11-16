"Взимку трансфер з Реала неможливий. У мене тут сім'я, я люблю місто. Але влітку все можливо. Залишився ще рік контракту. Клубу вирішувати. Якщо мені скажуть: "Едене, дякуємо за ці 4 сезони, але час рухатися далі". То я прийму це, нічого страшного. Але я хотів би більше грати, хотів би показати, що я хороший футболіст. Мені не вистачає хвилин на полі. Зараз в команді є кращі за мене.

Реал озвучив категоричну позицію щодо майбутнього Азара в клубі – йому не залишають жодного шансу

Історія з зайвою вагою повторюється завжди. Під час сезону я працюю та граю, а під час 3-тижневої відпустки відпочиваю. І змінюватися не збираюся. За 10 років у Челсі я зіграв 500 матчів без травм, а потім після трансферу в Реал стільки проблем за два роки. Я не можу цього пояснити.

Прошу вибачення у вболівальників Реала. Я стараюся, але... Вибачте. У мене є ще один рік, щоб довести свою корисність, але це не легко. Я не граю, я хочу грати більше. Мені дуже шкода, дуже-дуже шкода, що все так складається", – сказав Азар в інтерв'ю Marca.

Азар перейшов з Челсі в Реал влітку 2019-го за 100 мільйонів євро. Протягом 4 сезонів бельгієць зіграв лише 72 матчі за Мадрид, страждаючи від численних травм.

Росія ледь не вбила "золоту" збірну Бельгії – Азар, Лукаку та Компані були шоковані та двічі ризикували життям