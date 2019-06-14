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Азар нашел в Реале лучшего форварда мира

10:18 157 Читати українською
Азар нашел в Реале лучшего форварда мира
Карим Бензема / Фото GiveMeSport

Новоиспеченный вингер Реала Эден Азар удивил, назвав лучшего нападающего в мире на данный момент.

"Я играл против Бензема, когда он выступал за Лион. Его последние девять лет в Реале были невероятными.

"Я всегда знал, что однажды окажусь в Реале", – Азар прокомментировал переход мечты

Считаю, что сегодня он лучший центральный нападающий в мире. Игра и совместные тренировки с ним сделают меня лучшим. Уверен, что мы прекрасно будем взаимодействовать на поле", – цитирует Азара AS.

В прошлом сезоне Ла Лиги Бензема провел 36 матчей, в которых отметился 21-м голом и 7-ю ассистами.

Напомним, накануне Азар официально был представлен в футболке Реала. Челси получил за бельгийца около 100 млн евро.

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Эден Азар Эден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Трансферы Реал Мадрид Карим Бензема Карим Бензема
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