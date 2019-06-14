Азар знайшов в Реалі найкращого форварда світу

Новоспечений вінгер Реала Еден Азар здивував, назвавши найкращого нападника у світі на даний момент.

"Я грав проти Бензема, коли він виступав за Ліон. Його останні дев'ять років в Реалі були неймовірними.

"Я завжди знав, що одного дня опинюсь в Реалі", – Азар прокоментував омріяний перехід

Вважаю, що сьогодні він найкращий центральний нападник у світі. Гра і спільні тренування з ним зроблять мене кращим. Упевнений, що ми чудово будемо взаємодіяти на полі", – цитує Азара AS.

В минулому сезоні Ла Ліги Бензема провів 36 матчів, в яких відзначився 21-м голом та 7-ма асистами.

Нагадаємо, напередодні Азар офіційно був представлений у футболці Реала. Челсі отримав за бельгійця близько 100 млн євро.

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