"Я всегда знал, что однажды окажусь в Реале", – Азар прокомментировал переход мечты

Бельгиец поделился эмоциями от долгожданного трансфера в мадридский гранд.

"Я был еще ребенком и играл с братом в саду, когда стал фанатом Реала. Затем я отправился во Францию, а затем в Англию, но носить эту футболку – большая честь для меня, я не могу дождаться начала сезона.

Это правда, что я всегда мечтал о Реале. Это было действительно так. Я никогда не сомневался, что наконец окажусь здесь. Я всегда говорю, что хочу наслаждаться игрой, выигрывать матчи. Когда играешь в Реале, то хочешь выиграть как можно больше трофеев, чтобы войти в историю.

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Все знают, что Зидан был моим кумиром с детства. То, что он теперь тренер Реала, было важным фактором, но не только это. Я до этого хотел играть здесь.

Я не думаю, что уже слишком поздно, мне 28 лет, лучший момент для футболиста. У меня были разные этапы в моей карьере: Лилль, Челси. Но я чувствовал, что пришло время присоединиться к лучшему клубу в мире.

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Мне удалось поговорить с Модричем через Ковачича. Я пошутил, когда попросил его отдать мне номер 10. Он отказался, поэтому мне нужно будет найти другой номер. Но сейчас номер для меня не важен, важно просто играть с этой эмблемой.

Я постараюсь быть частью лучшей команды в мире, а не просто лучшим игроком. Это другой уровень. У меня был большой успех с Челси, я хочу много выиграть и с Реалом. Просто быть здесь – это новый вызов, но я к этому готов", – цитирует Азара официальный сайт Реала.