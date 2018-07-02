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Азар: Месси и Роналду уже нет на ЧМ-2018, так что пришло время сиять

11:53 123 Читати українською
Азар: Месси и Роналду уже нет на ЧМ-2018, так что пришло время сиять
Эден Азар / Фото из соцсетей

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар рассказал, какие цели ставит перед собой на чемпионате мира-2018.

"Месси и Роналду уже нет на ЧМ-2018, так что пришло время сиять. Я хочу дойти до четвертьфинала, полуфинала и, возможно, финала. Конечно, я не единственный такой. Кроме Месси и Роналду, на Мундиале по-прежнему много хороших игроков. В конце турнира посмотрим, что произойдет.

Бельгия – Япония: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018

Я намного сильнее, чем два года назад, или четыре, когда играли в Бразилии. У меня гораздо больше опыта. Четыре года назад это был наш первый большой турнир. Опыт в матчах на вылет играет большую роль. Когда у вас молодая команда, это сложно, даже если есть несколько опытных игроков. Сегодня наш диапазон 25-30 лет, у нас одинаковый уровень зрелости, думаю, это изменит ситуацию", – цитирует Азара издание Daily Mail.

Напомним, матч 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия – Япония состоится сегодня, начало в 21:00.

ЧМ 20181/8 финала

Бельгия - Япония: Понедельник 02 июля 2018

Бельгия
до матча
3
час
:
40
мин
Япония
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Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Бельгия - Япония Бельгия Бельгия Эден Азар Эден Азар
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