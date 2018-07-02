Азар: Мессі та Роналду вже немає на ЧС-2018, так що прийшов час сяяти

Півзахисник збірної Бельгії Еден Азар розповів, які цілі ставить перед собою на чемпіонаті світу-2018.

"Мессі та Роналду вже немає на ЧС-2018, так що прийшов час сяяти. Я хочу дійти до чвертьфіналу, півфіналу та, можливо, фіналу. Звичайно, я не єдиний такий. Крім Мессі та Роналду, на Мундіалі, як і раніше багато хороших гравців. В кінці турніру подивимося, що станеться.

Бельгія – Японія: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Я набагато сильніший, ніж два роки тому, або чотири, коли грали в Бразилії. У мене набагато більше досвіду. Чотири роки тому це був наш перший великий турнір. Досвід в матчах на виліт грає велику роль. Коли у вас молода команда, це складно, навіть якщо є кілька досвідчених гравців. Сьогодні наш діапазон 25-30 років, у нас однаковий рівень зрілості, думаю, це змінить ситуацію", – цитує Азара видання Daily Mail.

Нагадаємо, матч 1/8 фіналу ЧС-2018 Бельгія – Японія відбудеться сьогодні, початок о 21:00.