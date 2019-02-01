Азар – гравець року в Бельгії

Еден Азар та Кевін де Брюйне / Фото Reuters

Бельгійська футбольна федерація визначила трійку найкращих гравців 2018.

Найкращим бельгійським гравцем минулого року визнано хавбека Челсі Едена Азар. За нього проголосували 14 тисяч 974 вболівальники.

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На другій сходинці півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне з результатом 3 тисячі 801 голос. Замикає трійку гравець Борусії Д Аксель Вітсель – 2 тисячі 5 голосів.

Раніше Азар визнавався найкращим бельгійським футболістом, що грає за кордоном.