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Азар – гравець року в Бельгії

14:14 90 Читать на русском
Азар – гравець року в Бельгії
Еден Азар та Кевін де Брюйне / Фото Reuters

Бельгійська футбольна федерація визначила трійку найкращих гравців 2018.

Найкращим бельгійським гравцем минулого року визнано хавбека Челсі Едена Азар. За нього проголосували 14 тисяч 974 вболівальники.

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На другій сходинці півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне з результатом 3 тисячі 801 голос. Замикає трійку гравець Борусії Д Аксель Вітсель – 2 тисячі 5 голосів.

Раніше Азар визнавався найкращим бельгійським футболістом, що грає за кордоном.

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Еден Азар Еден Азар Аксель Вітсель Аксель Вітсель Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Бельгія
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