Нидерландский АЗ закрыл аукцион, приуроченный к сбору средств для детей из Украины, сообщает официальный сайт клуба.

"Даже простая упаковка макарон может иметь значение": Верона присоединится к сбору гуманитарной помощи Украине

Все желающие могли приобрести специальную форму и капитанскую повязку в сине-желтых цветах. Как следствие, удалось продать 21 футболку игроков с автографами за 4727 евро. Повязка Оуэна Вейндала ушла с молотка за 575 евро. Клуб удвоит собранную сумму и передаст более 10 тысяч евро в фонд Breath Foundation – организации, которая помогает пострадавшим от войны детям из Украины.

Напомним, к сбору средств и гуманитарной помощи Украине присоединились уже десятки клубов (Милан, Боруссия Д, Бенфика, Верона, ПСВ и другие), и их количество с каждым днем ​​лишь растет.

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