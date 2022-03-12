Нідерландський АЗ закрив аукціон, приурочений збору коштів для дітей з України, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Навіть проста упаковка макаронів може мати значення": Верона долучиться до збору гуманітарної допомоги Україні

Всі бажаючі могли придбати спеціальну форму і капітанську пов'язку у синьо-жовтих кольорах. Як наслідок, вдалось продати 21 футболку гравців з автографами за 4727 євро. Пов'язка Оуена Вейндала пішла з молотка за 575 євро. Клуб подвоїть зібрану суму і передасть понад 10 тися євро у фонд Breath Foundation – організації, яка допомагає постраждалим від війни дітям з України.

Нагадаємо, до збору коштів і гуманітарної допомоги Україні долучились вже десятки клубів (Мілан, Борусія Д, Бенфіка, Верона, ПСВ тощо) і їхня кількість з кожним днем лише зростає.

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