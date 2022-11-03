АЗ будет принимать дома СК Днепр-1 в поединке 6-го тура группового этапа Лиги конференций. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию смотрите в этой новости.

Обе команды досрочно решили задачу – оформили выход из группы в плей-офф соревнований. Итог сегодняшнего поединка определит, какая из команд будет лидером квартета. АЗ подходит к игре с преимуществом в 2 очка, поэтому СК Днепр-1 нужна только победа, чтобы занять первое место в группе.

АЗ – СК Днепр-1: анонс матча Лиги конференций

Поединок АЗ – СК Днепр-1 начнется в 19:45, а за текстовой онлайн-трансляцией можно следить на "Футбол 24". Просмотреть онлайн-трансляцию поединка можно на MEGOGO.

Состав АЗ: Верхюлст – Хацидиакос, Бейкема, Деккер, Керкез – Райндерс, Де Вит, Класси – Сугавара, Одгорд, Карлссон.

Состав СК Днепр-1: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Бусанелло – Рубчинский, Бабенко – Назаренко, Пихалёнок, Хамаш – Довбик.