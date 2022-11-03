АЗ прийматиме вдома СК Дніпро-1 у поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги конференцій. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію дивіться у цій новині.

Обидві команди достроково вирішили завдання – оформили вихід з групи у плей-офф змагань. Результат сьогоднішнього поєдинку визначить, яка з команд буде лідером квартету. АЗ підходить до гри з перевагою в 2 очки, тож СК Дніпро-1 потрібна лише перемога, аби посісти перше місце в групі.

АЗ – СК Дніпро-1: анонс матчу Ліги конференцій

Поєдинок АЗ – СК Дніпро-1 розпочнеться о 19:45, а за текстовою онлайн-трансляцією можна стежити на "Футбол 24". Переглянути онлайн-трансляцію поєдинку можна на MEGOGO.

Склад АЗ: Верхюлст – Хацідіакос, Бейкема, Деккер, Керкез – Райндерс, Де Віт, Класі – Сугавара, Одгорд, Карлссон.

Склад СК Дніпро-1: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапій, Бусанелло – Рубчинський, Бабенко – Назаренко, Піхальонок, Хамаш – Довбик.