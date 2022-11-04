"Конечно, хорошо, что мы уже вышли из группы, но мы приехали в Алкмаар за победой и весь матч пытались переломить ход игры. Да, первые 20 минут встречи были за АЗ, однако дальше мы начали создавать моменты, взяли игру под свой контроль и сравняли счет. Но для большего что-то не хватало. Однако главный тренер после игры сказал, что мы хорошо выглядели и поблагодарил нас за игру.

АЗ – СК Днепр-1 – 2:1 – видео голов и обзор матча

В чем сила АЗ? Очень хорошее индивидуальное мастерство, хорошо играют один в один. Выглядели чуть быстрее нас, что в первой игре, что сегодня. Основное то, что быстрее принимают решения в поле, только в этом. Смотрели, кто может добраться до СК Днепр-1 в стыковых матчах? Нет, не смотрел. Пытались выиграть этот матч и сразу пройти в 1/8 финала. Думаю, что у нас были сегодня шансы на победу, но чего-то не хватило.

Для футболиста далеко не всегда бывает, когда ты играешь три игры в неделю, но когда к этому адаптируешься, то уже ждешь следующего матча. Входишь в этот кураж и не испытываешь каких-либо проблем, что у тебя каждые три дня матч. Сейчас мы сконцентрируемся на чемпионате и будем стремиться выигрывать каждый матч", – приводит слова Бабенко официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, днепряне заняли второе место в группе с 10 очками в активе, проиграв оба поединка АЗ.

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