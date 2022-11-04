"Звісно добре, що ми вже вийшли з групи, але ми приїхали в Алкмаар за перемогою і весь матч намагалися переломити хід гри. Так, перші 20 хвилин зустрічі були за АЗ, однак далі ми почали створювати моменти, взяли гру під свій контроль і зрівняли рахунок. Але для більшого щось бракувало. Проте головний тренер після гри сказав, що ми добре виглядали і подякував нам за гру.

АЗ – СК Дніпро-1 – 2:1 – відео голів та огляд поєдинку

В чому сила АЗ? Дуже хороша індивідуально майстерність, добре грають один в один. Виглядали трохи швидше за нас, що у першій грі, що сьогодні. Основне те, що швидше приймають рішення на полі, тільки у цьому. Чи дивились, хто може дістатись СК Дніпро-1 в стикових матчах? Ні, не дивився. Намагалися виграти цей матч і одразу пройти до 1\8 фіналу. Думаю, що у нас були сьогодні шанси на перемогу, але чогось не вистачило.

Для футболіста далеко не завжди буває, коли ти граєш три гри за тиждень, але коли до цього адаптуєшся, то вже чекаєш на наступний матч. Входиш у цій кураж і не відчуваєш якихось проблем, що у тебе кожні три дні матч. Зараз ми сконцентруємося на чемпіонаті і будемо прагнути вигравати кожен матч", – наводить слова Бабенка офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, дніпряни посіли друге місце у групі з 10 очками в активі, програвши обидва поєдинки АЗ.

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