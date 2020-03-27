Авторитетные букмекеры принимали ставки на несуществующие матчи украинских команд

Очередной букмекерский скандал в украинском футболе с привкусом курьеза.

Мировые и российские букмекеры оказались в центре скандала, действующими лицами которого стали любительские команды из Днепропетровской и Запорожской областей. Во время пандемии коронавируса они открыли линии на товарищеские матчи, которых не было – по крайней мере, в этом убеждают представители клубов и чиновники УАФ.

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Согласно скриншотов, сделанных журналистами FootballHub, на сайтах некоторых известных контор можно было посмотреть коэффициенты на исход встречи между Лозоваткой и Мелитопольской Черешней, а также между Таврией-Скиф и Бердянском.

Достоверность существования матча подкреплялась лишь созданной за пять дней до встреч страницей FC Berdyansk в Фейсбук, где были изложены протоколы. Там были выложены протоколы, но при этом в документах не были указаны составы команд и имена судей.

"Этого матча не было, ведь команда сейчас на карантине. Более того, букмекеры принимали ставки не только на этот матч, но и вчера, якобы на нашу игру против Бердянска. Я говорил с тренером Мелитопольской Черешни, он тоже в шоке, а руководство клуба не понимает, что происходит", – заявил главный тренер Лозоватки Олег Студникова.

"Конечно, это неправда. Сейчас наши команды даже не тренируются. Вчера также была информация, что мы 23-го играли против Бердянска, а 25-го — против Черешни. Это все неправда. С Бердянском показали счет 5:1 и год или два назад мы действительно с таким счетом победили. То ли букмекеры решили заработать, пока нет матчей, то кому-то интересно подставить меня, как владельца клуба – я не понимаю", – говорит президент Таврии-Скиф Сергей Калиман.

"Не могу поверить в то, что они провернули сегодня. Я мгновенно понял, что происходит что-то не то. И мы сразу начали расследование в ФФУ. Мы шокированы. Они думали, мы не узнаем? Я думаю, что у провайдеров будут огромные проблемы после этого. Это мошенничество затронуло всех букмекеров мира" – заявил председатель комитета УАФ по этике и честной игры Франческо Баранка.

Напомним, исполком УАФ официально приостановил УПЛ, первую, вторую лиги и Кубок Украины на неопределенный срок. .

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