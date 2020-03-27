Выборы президента УПЛ перенесены – известна дата

Продолжение карантина спутало все карты Дирекции украинской Премьер-лиги.

Решением от 5 марта 2020 года Дирекция УПЛ определила 7 апреля датой проведения отчетно-выборного Общего собрания участников украинской Премьер-Лиги. Однако в связи с постановлением Кабинета министров Украины о продлении карантина, связанного с пандемией коронавируса до 24 апреля 2020 года, вышеуказанные обстоятельства делают невозможным проведение собрания участников УПЛ в установленные сроки, сообщает официальный сайт организации.

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По результатам обсуждения вопроса Дирекция отменила постановление от 5 марта и определила новой датой проведения отчетно-выборного Общего собрания участников Украинской Премьер-Лиги 27 апреля 2020 года. Место проведения – Дом футбола, время начала заседания в 12:00.

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