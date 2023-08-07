После фиаско в еврокубках Ворскла потерпела разгромное поражение от Руха в рамках 2-го тура УПЛ (1:4). Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Ворскла вышла вперед уже на 10-й минуте матча – Скляр был первым на добивании после навеса с углового. В середине тайма Дидык мог сравнивать, но со штрафного пробил над перекладиной.

Рух разгромил Ворсклу – Климчук оформил дубль, Павлюк добил полтавчан автоголом года

Чуть позже Павлюк замыкал из района одиннадцатиметровой отметки – неточно. Притула закручивал со стандарта в правый угол – кипер Ворсклы среагировал. В конце тайма Климчук убежал один на один, был сбит Сантаной и с пенальти восстановил статус-кво.

После перерыва Сыч не реализовал выход на свидание с кипером Ворсклы, но почти сразу же дубль оформил львовский "Грилиш", пробив Исенко между ног. В середине тайма Квасница со второй попытки забил третий гол Руха, а в конце встречи феноменальный автогол Павлюка (пас в пустые ворота) окончательно добил Ворсклу. Вторая подряд победа команды Виталия Пономарева и, как следствие, вторая строчка турнирной таблицы УПЛ.