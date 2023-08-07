Після фіаско у єврокубках Ворскла зазнала розгромної поразки від Руха в рамках 2-го туру УПЛ (1:4). Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Ворскла вийшла вперед вже на 10-й хвилині матчу – Скляр був першим на добиванні після навісу з кутового. В середині тайму Дідик міг зрівнювати, але зі штрафного пробив над поперечиною.

Рух розгромив Ворсклу – Климчук оформив дубль, Павлюк добив полтавців автоголом року

За трохи Павлюк замикав з району одинадцятиметрової позначки – неточно. Притула закручував зі стандарту у правий кут – кіпер Ворскли зреагував. Наприкінці тайму Климчук втік сам на сам, був збитий Сантаною і з пенальті відновив статус-кво.

По перерві Сич не реалізував вихід сам на сам, але майже одразу дубль оформив львівський "Гріліш", пробивши Ісенкові поміж ніг. В середині тайму Квасниця з другої спроби забив третій гол Руха, а наприкінці зустрічі феноменальний автогол Павлюка (пас у порожні ворота) остаточно добив Ворсклу. Друга поспіль перемога команди Віталія Пономарьова і, як наслідок, друга сходинка турнірної таблиці УПЛ.