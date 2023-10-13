Сборная Нидерландов стартовала в отборе с разгромного поражения в Париже – и оно дорого стоило "оранье". Даже выиграв три матча подряд, подопечные Рональда Кумана имели проблемы с попаданием на Евро-2024, ведь у Греции было аналогичное количество очков (однако эллины провели на один матч больше). В таких условиях осечка становилась недопустимой, но в соперниках в этот вечер снова была Франция.

Кадровые потери "Ле Блё" выглядели терпимо – из самых громких фамилий выпали только Кунде, Нкунку и Упамекано. Их заменили достаточно легко. Наиболее уязвимой выглядела позиция правого защитника, где пришлось выпускать 31-летнего Клоса. Он не надевал футболку сборной Франции более года.

Список травмированных у Нидерландов был значительно шире. Рональд Куман не мог рассчитывать на Депая, Френки, Де Лигта, Гакпо, Бергейса, Коопмайнерса и Ланга – почти все эти футболисты являются основными в ростере "оранье". По ходу первого тайма коллектив еще и потерял Вегхорста, которого пришлось заменить Маленом. Позицию левого латераля вообще закрыли 21-летним дебютантом Хартманом.

Именно на фланге Хартмана все и порвалось. Уже на 7-й минуте Квилиндси проиграл единоборство Коману, а тот сбросил мяч на ход Клосу. На периметре штрафной Жонатан обыгрался с Гризманном, получив обратный пас и оказавшись в полном одиночестве – никто не мешал выполнить прострел. Мбаппе замкнул, прервав свою 4-матчевую безголевую серию. 0:1!

Развивать свой успех "Ле Бле" не бросились. В следующие 20 минут на поле шла равная игра с небольшим преимуществом Нидерландов в активности. Конвертировать ее в острые моменты не удавалось, хотя неплохие подходы у хозяев были. Франция отвечала взаимностью.

Подопечные Рональда Кумана стали оживляться во второй половине первого тайма. Так, на 26-й минуте Дюмфрис обошел Тео Эрнандеса и выкатил передачу под удар Веерману – тот бахнул метров с 15-ти, однако мяч пролетел над левой девяткой! На 36-й и 44-й же с дистанции шикарно пробили Симмонс (в левый нижний) и Хартманн (под перекладину), что стало следствием интенсивного контрпрессинга на чужой трети. Меньян спас Францию.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе "гальских петухов". В раздевалке Рональд Куман заменил Де Роона на Виффера, чем довел количество игроков Фейеноорда на поле до трех (еще два – центрбек Геертруда и латераль Хартман). Этот ход ничем не помог.

На старте второго тайма Франция выглядела на порядок лучше, комбинируя на чужой трети или легко убегая в контратаки. В конце концов, через 6 минут после возобновления игры дело дошло до второго взятия ворот. Мбаппе принял мяч на фланге, сбросил его Рабьо, а сам сделал рывок в зону перед штрафной – Геертруда и Дюмфрис видели только его пятки.

Адриен сбросил под удар, а Килиан эффектно запустил мяч в дальнюю девятку. Виффер накрыть не успел. 0:2! Таким образом, Мбаппе превзошел Мишеля Платини по количеству голов в составе сборной Франции – теперь в его активе 42 забитых мяча. Больше только у Гризманна (44), Анри (51) и Жиру (54).

"Оранье" всего через три минуты ответили своим голом. Веерман разрезал оборону пасом на Аке, тот прострелил вдоль линии вратарской, а Мален замкнул – впрочем, счастье Йохан Кройфф Арены длилось недолго. VAR заметил офсайд, поэтому взятие ворот не засчитали.

В следующие 25 минут моментов не возникало. Рональд Куман попытался освежить игру, выпустив дебютантов Фримпонга и Ван Де Вена, а также заменив Симмонса на Бергвейна. Дидье Дешам же усилил вратарскую позицию вторым голкипером, бросив в бой Жиру (Коман ушел отдыхать). Кроме того, на 80-й минуте Клос и Коло Муани уступили место для Гюсто и Тюрама.

Замены лучше сказались на футболе "оранье". На 81-й минуте Фримпонг красиво развернулся на линии штрафной и пробил в дальнюю девятку (мяч прошел рядом со штангой), а на 83-й Нидерланды сократили отставание в счете.

Хартман обыграл Тюрама и пробросил мяч мимо Гюсто, отдав пас Бергвейну. На него высунулся Конате, однако именно в его зону Хартман и стартовал. Гюсто за Квилинси не успел, а тот с острого угла выстрелил под ближнюю штангу – Меньян этого не ожидал. 1:2!

Франция огрызнулась на 85-й слаломом Мбаппе. Тот дважды расшатал Рейндерса и метров с 18-ти зацедил в перекладину. Нидерланды же могли спастись от поражения на 90-й минуте, когда Харманн выполнил прострел на линию вратарской из-под Гюсто – впрочем, Бергвейн к мячу не успел, а лайнсмен заметил офсайд.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу сборной Франции. "Оранье" опустились на третью позицию, пропустив Грецию на второе место. Эллины имеют на три зачетных балла больше и принимают Нидерланды в следующем туре, однако подопечные Рональда Кумана имеют игру в запасе. "Ле Бле" их с 18 очками уже никто не догонит – они на Евро-2024.