Австралия встречается с Данией в рамках 3-го тура группового этапа на ЧМ-2022. Ищите ссылку на онлайн-трансляцию матча в этой новости на "Футбол 24".

Матч Австралия – Дания стартует в 17.00. Поскольку поединки 3-го тура в одной группе проходят параллельно, посмотреть эту игру вживую можно только на сервисе MEGOGO при наличии соответствующей подписки. На Суспільному покажут Тунис – Франция. Текстовую онлайн-трансляцию матча Австралия – Дания проведет "Футбол 24".

Австралия – Дания: анонс матча ЧМ-2022

Это ключевой матч за вторую путевку в плей-офф в группе D. Австралии, чтобы выйти в 1/8 финала, вполне может хватить даже ничьей. А вот Дании обязательно нужно побеждать. В конце концов даже этого может оказаться мало, если в параллельном поединке Тунис создаст громкую сенсацию против Франции. Полуфиналистов прошлого чемпионата Европы считали одним из теневых фаворитов ЧМ-2022, а они оказались в шаге от провала.

Австралия: Райан – Дегенек, Суттар, Роулс, Бехич – Леки, Ирвин, Муй, Гудвин – Дюк, Макгри

Дания: Шмайхель – Кристенсен Р., Андерсен, Кристенсен А., Меле – Йенсен, Хейберг – Сков Ольсен, Эриксен, Линдстрем – Брейтвейт