Австралія зустрічається з Данією в рамках 3-го туру групового етапу на ЧС-2022. Шукайте посилання на онлайн-трансляцію матчу в цій новині на "Футбол 24".

Матч Австралія – Данія стартує о 17:00. Оскільки поєдинки 3-го туру в одній групі відбуваються паралельно, подивитися цю гру наживо можна лише на сервісі MEGOGO за наявності відповідної підписки. На Суспільному покажуть матч Туніс – Франція. Текстову онлайн-трансляцію Австралія – Данія проведе "Футбол 24".

Австралія – Данія: анонс матчу ЧС-2022

Це ключовий матч за другу путівку до плей-офф в групі D. Австралії, щоб вийти в 1/8 фіналу, цілком може вистачити навіть нічиєї. А от Данії неодмінно потрібно перемагати. Зрештою, навіть цього може виявитися замало, якщо в паралельному поєдинку Туніс створить гучну сенсацію проти Франції. Півфіналістів минулого чемпіонату Європи вважали одним із тіньових фаворитів ЧС-2022, а вони опинилися за крок від провалу.

Австралія: Раян – Дегенек, Суттар, Роулс, Бехіч – Лекі, Ірвін, Муй, Гудвін – Дюк, Макгрі

Данія: Шмайхель – Крістенсен Р., Андерсен, Крістенсен А., Меле – Єнсен, Хьойберг – Сков Ольсен, Еріксен, Ліндстрем – Брейтвейт