Сборная Австралии в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 встретится с Данией. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чемпионат мира-2022, 3-й тур, группа D

30 ноября, 17:00, г. Аль-Вакра, стадион "Аль Джануб"

Главный арбитр: Мустафа Горбаль (Алжир)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Кто бы мог подумать, что после двух туров в группе D Австралия будет претендовать на выход в 1/8 финала ЧМ-2022, а Дания окажется прикованной к стенке? Перед стартом турнира все наперебой писали о крайне слабой заявке "соккеруз", тяжелом отборе на Мундиаль, неидеальной игре подопечных Грэма Арнольда и слишком сложных соперниках – и что теперь? "Кенгуру", в отличие от распиаренных датчан, смогли обыграть Тунис и обошли скандинавов на два очка.

Оказалось, что Австралия имеет неплохих исполнителей в составе и демонстрирует приличный уровень организации игры. Взять с наскока этот коллектив трудно – даже на фоне французов в первом тайме "соккеруз" выглядели достойно, наиграв на два гола (а то и на три, хотя забили только один). Чтобы одолеть данного соперника, необходимо провести серьезную тактическую работу и выложиться в матче на максимум.

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Впрочем, переоценивать успех сборной тоже не стоит. Она только минимально переиграла Тунис, причем качество футбола подопечных Грэма Арнольда оказалась слабым. Команда наиграла на 0,26 ожидаемых голов, выдав 66% точности передач и выполнив всего 7 продвижений мяча в зону перед штрафной.

Правда, 8 из 9-ти ударов австралийцы провели из пределов штрафной, сделав в ней 21 касание. То есть, даже в сложных условиях "соккеруз" способны вскрыть оборонительный блок соперника.

Все это необходимо учитывать Касперу Юлманду. Его подопечные очаровали всех болельщиков на Евро-2020, а в отборе к ЧМ-2022 Дания только прибавляла в яркости. Учитывая невыразительную игру французов перед Мундиалем и уверенные победы скандинавов над "Ле Бле" в Лиге наций, болельщики и эксперты ожидали от "пурпурной гвардии" выигрыша группы D.

В реальности же болельщики увидели ничью с Тунисом и поражение от Франции. В обоих случаях привычной игрой сборной Дании можно было наслаждаться не более 20-40 минут. Первый тайм с африканцами скандинавы вообще провалили по всем параметрам, устроив парад расточительства после перерыва – в поединке же с "Ле Бле" скандинавы так и не смогли преодолеть доминирование соперника.

На самом деле, ситуация не столь критична, как кажется. Дания все равно создает нормальное количество моментов и сохраняет шансы на плей-офф ЧМ-2022 – впрочем, "пурпурной гвардии" не хватает сбалансированности. В частности, высокая линия обороны стала чаще проваливаться, что бьет по способности зажимать соперника на его половине. Переход на более осторожную модель в схеме 3-4-2-1 вместо 4-3-3 также сдерживает атакующий порыв.

Большой проблемой является отсутствие двух равноценных латералей. Команда Каспера Юлманда приучила к игре с высокими позициями фланговых защитников – они открывались под диагонали и смело атаковали штрафную. Меле слева не потерял в качестве, а вот Кристенсен справа действует не столь эффективно – французы быстро это поняли, оставив Расмусу больше пространства и начав интенсивнее закрывать Йоакима.

Посмотрим, как Дания выйдет из этой ситуации. В любом случае, сегодня скандинавам нужна только победа – иначе плей-офф ЧМ-2022 придется смотреть только по телевидению.

Кадровая ситуация

Травмированы: Аткинсон – Кьяер (под вопросом), Дилейни

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Австралия – Дания

Австралия: Райан – Дегенек, Суттар, Роулз, Бехич – Муй – Леки, Ирвин, Макгри, Гудвин – Дюк

Дания: Шмейхель – Нельссон, Й. Андерсен, А. Кристенсен – Р. Кристенсен, Хёйбьерг, Эриксен, Меле – Линдстрём, Дамсгор – Дольберг

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

На чемпионате мира-2022 делать какие-то прогнозы довольно трудно. Команды, на которые все ставили, разочаровывают, а безнадёжные аутсайдеры неожиданно сохраняют шансы на плей-офф до последнего тура. Собственно, именно такая ситуация возникала в группе D.

Очевидно, что Дания является фаворитом пары. Мы не станем ничего придумывать и тоже поставим на победу скандинавов, ведь Австралия не продемонстрировала чего-то невероятного. Победа над Тунисом во многом была случайной – "соккеруз" создали слишком мало моментов, хотя и подтвердили достойный уровень организации своей игры.

Дания имеет проблемы, но ее атака слишком мощная для австралийцев. Любой другой результат, кроме триумфа "пурпурной гвардии", станет сенсацией.