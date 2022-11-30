Тунис – Франция

30 ноября, 17:00. Эр-Райян, стадион Эдукейшн Сити.

Главный арбитр: Мэттью Конгер (Новая Зеландия)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне.

Подопечные Дешама первыми вышли в плей-офф, а в последнем матче группового турнира французы сыграют против своей бывшей колонии. Франция сумела сломать "проклятие чемпионов", достаточно уверенно оформив выход из группы уже после двух туров, хотя многие прогнозировали ей провал в Катаре. При этом команда практически обеспечила себе первое место группы D. Отобрать ее у "Ле Блё" может только собственное поражение от Туниса и победа Австралии над Данией с чрезвычайно крупным счетом.

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Хотя шансы на такое развитие событий маловероятны, но терять первую позицию квартета французам крайне нежелательно, ведь тогда существует большой риск попасть на Аргентину уже в 1/8 финала. Впрочем, просчитать такую ​​вероятность заранее "Ле Блё" не удастся, ведь Лионель Месси и Ко свой матч против Польши начнут на 4 часа позже.

Учитывая небольшую значимость матча, состав команды Дешама прогнозировать не так просто. Сам тренер уже анонсировал ротацию, заявив, что не все основные игроки начнут игру с первых минут. Из-за травм Дешам уже потерял Погба, Канте, Бензема, Нкунку и Лукаса Эрнандеса, поэтому вряд ли решится рисковать важными футболистами вроде Варана или Мбаппе, хотя Килиан и очень просится в стартовый состав.

Практически наверняка будут перестановки в защите, свой шанс может получить даже кто-то из резервных вратарей (во Франции прогнозируют выход ветерана Манданда), да и классному дуэту Рабьо-Чуамени стоит отдохнуть перед плей-офф. Не исключено, что Дешам выпустит в центре поля связку из Марселя – Верету и Гендузи.

У "Карфагенских орлов" после двух матчей только одно набранное очко – после стратегически выгодной ничьей с Данией Тунис неожиданно проиграл Австралии. Тем не менее, африканцы сохраняют определенные шансы на выход из группы, но для этого команде Джалеля Кадри нужно обыгрывать Францию ​​и ждать благоприятного результата параллельного матча Австралия – Дания. Тунису, кроме своей победы, нужна ничья или же победа Дании с меньшей разницей, чем свой гипотетический триумф над действующими чемпионами мира. Словом, шансов увидеть "Карфагенских орлов" в плей-офф Мундиаля не так много. Даже не так. Их – мизер. Даже обычная победа в один гол станет для Туниса подвигом, не говоря уже об итоговом втором месте.

Тунис является наименее зрелищной командой Мундиаля в Катаре. В двух матчах с его участием забили лишь один мяч, хотя при этом "орлам" не везет с реализацией (или банально не хватает мастерства). И против Дании, и с Австралией команда практически наиграла на забитый гол (0,92 и 0,94 xG), но ворота соперников так и не поразила. Только Мексика и Уругвай после двух туров тоже ни разу не забили. Возможно, тунисцев "прорвет" с французами? Тем более, что еще никогда в истории "Карфагенские орлы" не завершали чемпионат мира без забитых голов.

Ранее Тунис и Франция никогда не встречались в официальных матчах, а в предыдущих четырех спаррингах дважды выиграли европейцы. Еще две игры завершились миром – повторение тенденции полностью устроит команду Дешама, а для тунисцев будет означать бронирование билетов домой.

Ориентировочные составы на матч Тунис – Франция

Тунис: Дахмен – Мерия, Тальби, Бронн – Дрегер, Лаидуни, Скири, Абди – Джебали, Хазри, Слити.

Франция: Манданда – Павар, Конате, Салиба, Камавинга – Верету, Гендузи – Коман, Гризманн, Мбаппе – Жиру.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Сложно делать прогноз на такой матч, в котором многое зависит от того, сколь резервной будет стартовая одиннадцатка от Дидье Дешама. Но Франция – очевидный фаворит поединка в любом случае. Букмекеры предлагают поставить на победу "Ле Блё" с коэффициентом примерно 1,50, а вот на Тунис ставки куда выше – поставив гривну на сенсационный триумф африканцев, можно получить в 7 раз больше. В такой сценарий верится с трудом. Даже второй состав Франции куда сильнее команды Джалеля Кадри. Франция должна выигрывать, пусть Тунису и по силам забить свой первый гол в Катаре.

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