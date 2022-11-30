Збірна Австралії в рамках 3-го туру групового етапу чемпіонату світу-2022 зустрінеться з Данією. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат світу-2022, 3-й тур, група D

30 листопада, 17:00, м. Аль-Вакра, стадіон "Аль Джануб"

Головний арбітр: Мустафа Горбаль (Алжир)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Хто б міг подумати, що після двох турів у групі D Австралія претендуватиме на вихід в 1/8 фіналу ЧС-2022, а Данія опиниться прикутою до стінки? Перед стартом турніру усі наввипередки писали про вкрай слабку заявку "соккеруз", важкий відбір на Мундіаль, неідеальну гру підопічних Грема Арнольда і занадто складних суперників – і що тепер? "Кенгуру", на відміну від розпіарених данців, змогли обіграти Туніс і обійшли скандинавів на два очки.

Виявилось, що Австралія має непоганих виконавців у складі й демонструє пристойний рівень організації гри. Взяти з наскоку цей колектив важко – навіть на тлі французів у першому таймі "соккеруз" виглядали гідно, награвши на два голи (а то й на три, хоча забили тільки один). Аби здолати даного суперника, необхідно провести серйозну тактичну роботу й викластись у матчі на максимум.

Втім, переоцінювати успіх збірної теж не варто. Вона лишень мінімально переграла Туніс, причому якість футболу підопічних Грема Арнольда виявилась слабкою. Команда награла на 0,26 очікуваних голів, видавши 66% точності передач і виконавши всього 7 просувань м'яча у зону перед штрафним.

Щоправда, 8 з 9-ти ударів австралійці провели з меж карного майданчика, зробивши у ньому 21 дотик. Тобто, навіть за скрутних умов "соккеруз" здатні розкрити оборонний блок суперника.

Усе це необхідно враховувати Касперу Юлманду. Його підопічні зачарували усіх вболівальників на Євро-2020, а у відборі до ЧС-2022 Данія тільки додавала у яскравості. Враховуючи невиразну гру французів перед Мундіалем та впевнені перемоги скандинавів над "Ле Бльо" у Лізі націй, вболівальники та експерти очікували від "пурпурної гвардії" виграшу групи D.

В реальності ж вболівальники побачили нічию з Тунісом та поразку від Франції. В обох випадках звичною грою збірної Данії можна було насолоджуватись не більше 20-40 хвилин. Перший тайм з африканцями скандинави взагалі провалили за всіма параметрами, влаштувавши парад марнотратства по перерві – у поєдинку ж з "Ле Бльо" скандинави так і не змогли подолати домінування суперника.

Насправді, ситуація не настільки критична, як здається. Данія все одно створює нормальну кількість моментів і зберігає шанси на плей-офф ЧС-2022 – втім, "пурпурній гвардії" не вистачає збалансованості. Зокрема, висока лінія оборони стала частіше провалюватись, що б'є по здатності затискати суперника на його половині. Перехід на більш обережну модель у схемі 3-4-2-1 замість 4-3-3 також стримує атакувальний порив.

Великою проблемою є відсутність двох рівноцінних латералів. Команда Каспера Юлманда привчила до гри з високими позиціями флангових захисників – вони відкривались під діагоналі й сміливо атакували штрафний. Меле зліва не втратив у якості, а от Крістенсен праворуч діє не настільки ефективно – французи швидко це зрозуміли, залишивши Расмусу більше простору й почавши інтенсивніше закривати Йоакіма.

Подивимось, як Данія вийде з цієї ситуації. В будь-якому разі, сьогодні скандинавам потрібна тільки перемога – інакше плей-офф ЧС-2022 доведеться дивитись лишень по телебаченню.

Кадрова ситуація

Травмовані: Аткінсон – К'яер (під питанням), Ділейні

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Австралія – Данія

Австралія: Райан – Дегенек, Суттар, Роулз, Бехіч – Муй – Лекі, Ірвін, Макгрі, Гудвін – Дюк

Данія: Шмейхель – Нельссон, Й. Андерсен, А. Крістенсен – Р. Крістенсен, Хьойб'єрг, Еріксен, Меле – Ліндстрьом, Дамсгор – Дольберг

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

На чемпіонаті світу-2022 робити якісь прогнози досить важко. Команди, на які всі ставили, розчаровують, а безнадійні аутсайдери несподівано зберігають шанси на плей-офф до останнього туру. Власне, саме така ситуація виникала у групі D.

Очевидно, що Данія є фаворитом пари. Ми не станемо нічого вигадувати й теж поставимо на перемогу скандинавів, адже Австралія не продемонструвала чогось неймовірного. Перемога над Тунісом великою мірою була випадковою – "соккеруз" створили занадто мало моментів, хоч і підтвердили гідний рівень організації своєї гри.

Данія має проблеми, але її атака занадто потужна для австралійців. Будь-який інший результат, окрім тріумфу "пурпурної гвардії", стане сенсацією.