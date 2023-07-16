В ночь с субботы на воскресенье состоялись очередные матчи в МЛС. Результат – в этой новости на "Футбол24".

МЛС

Сент-Луис – Интер Майами – 3:0

Голы: Адениран, 28, Паркер, 40, Левен, 80

Под руководством Тата Мартино Интер Майами впервые уступил. Выездная встреча против Сент-Луиса окончилась разгромом, а клуб Бекхэма даже не смог забить гол престижа.

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Подопечные Мартино в первом тайме больше держали мяч, однако хозяева поля создали несколько опасных моментов, которые привели к двум забитым головам. Первый мяч Адениран забил после подачи углового, переиграв в воздухе игроков Интер Майами, второй – также влетел со стандарта. После перерыва команде Мартино не удалось отыграться, зато под занавес матча пропустили еще раз. Партнер Кривцова по обороне Миллер грубо сыграл перед своей штрафной. Исполнять стандарт взялся Левен, который невероятным ударом забросил мяч под самую штангу, не оставив голкиперу ни одного шанса спасти свою команду. Кстати, украинец Сергей Кривцов отыграл все 90 минут.

Безвыигрышная серия клуба из Флориды достигла 11 матчей (8 поражений, 3 ничьих). После 22 игр Интер Майами с 18 очками по-прежнему занимает в таблице Восточной конференции последнее место.

Напомним, что 15 июля, Интер Майами объявил о подписании Лионеля Месси. Аргентинец должен дебютировать за новую команду 21 июля в Кубке лиги против мексиканского Крус Асулем.

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