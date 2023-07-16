В ніч з суботи на неділю відбулися чергові матчі в МЛС. Результат – в цій новині на "Футбол24".

МЛС

Сент-Луїс – Інтер Маямі – 3:0

Голи: Аденіран, 28, Паркер, 40, Лєвен, 80

Під керівництвом Тата Мартіно Інтер Маямі вперше поступився. Виїзна зустріч проти Сент-Луїса закінчилася розгромом, а клуб Бекхема навіть не зміг забити гол престижу.

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Підопічні Мартіно в першому таймі більше тримали м'яч, однак господарі поля створили кілька небезпечних моментів, які призвели до двох забитих голів. Перший м'яч Аденіран забив після подачі кутового, перегравши у повітрі гравців Інтер Маямі, другий – також влетів зі стандарту. Після перерви команді Мартіно не вдалося відігратися, натомість під завісу матчу пропустили ще раз. Партнер Кривцова по обороні Міллєр грубо зіграв перед своїм штрафним майданчиком. Виконувати стандарт взявся Лєвен, який неймовірним ударом закинув м'яч під самісіньку штангу, не залишивши голкіперу жодного шансу врятувати свою команду. До слова, українець Сергій Кривцов відіграв всі 90 хвилин.

Безвиграшна серія клубу з Флориди досягла 11 матчів (8 поразок, 3 нічиї). Після 22 ігор Інтер Маямі з 18 очками, як і раніше, посідає в таблиці Східної конференції останнє місце.

Нагадаємо, що 15 липня, Інтер Маямі оголосив про підписання Ліонеля Мессі. Аргентинець має дебютувати за нову команду 21 липня в Кубку ліги проти мексиканського Крус Асулем.

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