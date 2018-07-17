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Аугусто: Знаю, что чемпионат Украины – это высокий уровень

18:19 103 Читати українською
Аугусто: Знаю, что чемпионат Украины – это высокий уровень
Жилмар и Аугусто / ФК Львов

Новичок ФК Львов Аугусто прокомментировал свой переход в чемпионат Украины.

"Это новый этап в моей карьере, меня ждет серьезная работа, чтобы проявить себя наилучшим образом в новом клубе. Знаю, что чемпионат Украины – это высокий уровень, поэтому понимаю, что борьба в течение сезона будет ожесточенной. Будет нелегко в борьбе за медали, но здесь очень амбициозный проект, поэтому верю, что все будет хорошо.

Аугусто и Голиков перешли во Львов

Привык играть в полузащите с акцентом на атаку, но также могу закрыть позиции левого и правого нападающего. Если тренеру потребуется, проблемы с этим не будет.

Кого знаю из украинских футболистов? Ярмоленко, еще знаю Шевченко – он звезда и легенда мирового футбола", – цитирует Аугусто официальный сайт Львова.

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