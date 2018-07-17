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Аугусто: Знаю, що чемпіонат України – це великий рівень

18:19 3 Читать на русском
Аугусто: Знаю, що чемпіонат України – це великий рівень
Жилмар та Аугусто / ФК Львів

Новачок ФК Львів Аугусто прокоментував свій перехід в чемпіонат України.

"Це новий етап у моїй кар’єрі, мене чекає серйозна робота, щоб проявити себе найкращим чином у новому клубі. Знаю, що чемпіонат України – це великий рівень, тому розумію, що боротьба протягом сезону буде запеклою. Буде нелегко у боротьбі за медалі, але тут дуже амбітний проект, тому вірю, що все буде добре.

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Звик грати в півзахисті з акцентом на атаку, але також можу закрити позиції лівого і правого нападника. Якщо тренеру буде потрібно, проблеми з цим не буде.

Кого знаю з українських футболістів? Ярмоленка, ще знаю Шевченка – він зірка і легенда світового футболу", – цитує Аугусто офіційний сайт Львова.

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Львів Львів Аугусто Бруно да Сілва Аугусто Бруно да Сілва
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