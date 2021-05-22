Чемпионат Испании 2020/21, 38-й тур

Осасуна – Реал Сосьедад – 0:1

Гол: Х. Перес, 86 (автогол)

Эльче – Атлетик – 2:0

Голы: Бойе, 28, Гути, 73

Сельта – Бетис – 2:3

Голы: Аспас, 32 (пен), Мендес, 49 – Иглесиас, 53 (пен), Фекир, 69, Руис, 73

Удаление: Тельо, 77 (Бетис)

Уэска ​​– Валенсия – 0:0

Пока гранды решали судьбу золотых медалей, середняки вели битву за зону Лиги Европы. Реал Сосьедад держался в ней на пятой позиции, а за ним на дистанции одного очка расположились Бетис и Вильярреал. В такой ситуации каждый мог выпасть в Лигу конференций, поэтому все в свои матчах играли исключительно на победу.

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Андалусийцы в выездном поединке против Сельты столкнулись с очень серьёзными проблемами. "Вердибланкос" пропустили на 32-й минуте вследствие пенальти, который привез Бартра – Аспас реализовал его, а через три минуты после перерыва Яго ещё и отдал ассист на Мендеса. Браису удался шикарный удар с угла штрафной в дальнюю девятку. 2:0! Впрочем, Бетис не сдался, отквитав один гол уже на 53-й минуте – это Иглесиас удачно исполнил "11-метровый".

На 69-й Фекир прямым ударом со штрафного сравнял счёт, а ещё через четыре минуты Виктор Руис замкнул подачу Бартра с углового – 2:3! Впрочем, последние 15 минут "вердибланкос" пришлось выдержать в меньшинстве, ведь Тельо умудрился получить две жёлтые карточки за две минуты. Бетис выдержал.

Параллельно Реал Сосьедад проводил очень тяжёлый матч в Памплоне. К 85-й минуте на табло горели 0:0, но на 86-й баски сумели забить важный и несколько курьёзный гол: гости заработали штрафной, Исаак замкнул подачу мощным ударом в перекладину, а мяч от неё срикошетил в спину голкиперу, залетев в ворота – 0:1! Этот рикошет принёс победу сан-себастьянцам.

Вильярреал же проиграл Реалу, оставшись в зоне Лиги конференций. Бетис и Сосьедад шагают в ЛЕ!

На дне турнирной таблицы разворачивалась своя драма. На выживание в элите претендовали Эльче и Уэска, которые имели по 33 очка. Первым необходимо было набрать хотя бы на один балл больше, ведь команда шла в зоне вылета, уступая оскенцам по личным встречам.

Свою часть задачи подопечные Франсиско Эскрибы выполнили блестяще: на 28-й минуте матча против Атлетика они реализовали контратаку 3-в-2 с голом Бойе, а в середине второго тайма Гути шедевральным ударом в девятку удвоил преимущество Эльче – 2:0! Это бый победный гол.

Уэска ​​же в параллельной встрече принимала Валенсию. Первый тайм был равным, а вот во втором команде очень не везло – VAR отменил пенальти в ворота "летучих мышей", гол Мира отменили из-за офсайда, а Сиовас попал в штангу. Забить хотя бы один мяч оскенцы так и не смогли. Таким образом, именно они вылетают в Сегунду. Эльче остаётся в Ла Лиге.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ