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Атлетико впервые в эпоху Симеоне смог забить три гола Барселоне

10 января 00:05 98 Читати українською
Атлетико впервые в эпоху Симеоне смог забить три гола Барселоне
Анхель Корреа и Коке / Твиттер Атлетико

Мадридский Атлетико показал нетипичную для себя результативность в матче полуфинала Суперкубка Испании против Барселоны (3:2).

51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

"Матрасники" смогли впервые забить три мяча в ворота каталонцев за все время работы под руководством Диего Симеоне, информирует Gracenote.

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Команды провели 27 очных встреч с декабря 2011 года, когда аргентинец возглавил мадридцев. За это время Атлетико дважды смог забить два гола в игре против Барселоны, 17 раз ограничился одним голом и в семи поединках уходил с поля без точных ударов.

Напомним, авторами забитых мячей мадридцев в полуфинале стали Коке, Альваро Мората и Анхель Корреа.

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Испания Атлетико Атлетико Суперкубок Испании Диего Симеоне Диего Симеоне Барселона - Атлетико
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