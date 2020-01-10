Атлетико впервые в эпоху Симеоне смог забить три гола Барселоне

Мадридский Атлетико показал нетипичную для себя результативность в матче полуфинала Суперкубка Испании против Барселоны (3:2).

"Матрасники" смогли впервые забить три мяча в ворота каталонцев за все время работы под руководством Диего Симеоне, информирует Gracenote.

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Команды провели 27 очных встреч с декабря 2011 года, когда аргентинец возглавил мадридцев. За это время Атлетико дважды смог забить два гола в игре против Барселоны, 17 раз ограничился одним голом и в семи поединках уходил с поля без точных ударов.

Напомним, авторами забитых мячей мадридцев в полуфинале стали Коке, Альваро Мората и Анхель Корреа.

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