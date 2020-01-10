toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО СУПЕРКУБОК ІСПАНІЇ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Атлетіко вперше за епохи Сімеоне зміг забити три голи Барселоні

00:05 101 Читать на русском
Атлетіко вперше за епохи Сімеоне зміг забити три голи Барселоні
Анхель Корреа і Коке / Твіттер Атлетіко

Мадридський Атлетіко показав нетипову для себе результативність у матчі півфіналу Суперкубка Іспанії проти Барселони (3:2).

51’ Ліонель Мессі
62’ Антуан Грізманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Ліонель Мессі
62’ Антуан Грізманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

"Матрацники" змогли вперше забити три м'ячі у ворота каталонців за весь час роботи під керівництвом Дієго Сімеоне, інформує Gracenote.

Феліш влаштував сутички з Мессі, Суаресом та Альбою у півфіналі Суперкубка Іспанії

Команди провели 27 очних зустрічей з грудня 2011 року, коли аргентинець очолив мадридців. За цей час Атлетіко двічі спромігся на два голи у грі проти Барселони, 17 разів обмежився одним голом і в сімох поєдинках йшов з поля без точних ударів.

Нагадаємо, авторами забитих м'ячів мадридців у півфіналі стали Коке, Альваро Мората і Анхель Корреа.

Атлетіко переграв Барселону в скандальному матчі з п'ятьма забитими голами – мадридці вийшли у фінал Суперкубка Іспанії

blog_ava
У пошуках одеського Чілаверта: екс-голкіпер збірної України забивав голи, став чемпіоном Австрії і міг перейти у Лідс
9 січня
10609
Теги
Іспанія Суперкубок Іспанії Барселона - Атлетіко Атлетіко Атлетіко Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
36
хв
Шеффілд Юнайтед
22:00
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук