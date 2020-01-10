Атлетіко вперше за епохи Сімеоне зміг забити три голи Барселоні

Мадридський Атлетіко показав нетипову для себе результативність у матчі півфіналу Суперкубка Іспанії проти Барселони (3:2).

"Матрацники" змогли вперше забити три м'ячі у ворота каталонців за весь час роботи під керівництвом Дієго Сімеоне, інформує Gracenote.

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Команди провели 27 очних зустрічей з грудня 2011 року, коли аргентинець очолив мадридців. За цей час Атлетіко двічі спромігся на два голи у грі проти Барселони, 17 разів обмежився одним голом і в сімох поєдинках йшов з поля без точних ударів.

Нагадаємо, авторами забитих м'ячів мадридців у півфіналі стали Коке, Альваро Мората і Анхель Корреа.

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