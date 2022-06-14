Футболисты Атлетико получили 12 красных карточек за сезон-2021/22. Это самый высокий показатель в топ-лигах. На втором месте Фиорентина (11), а затем группа команд, имеющих 9.

УПЛ – самый грубый европейский чемпионат

Лидером по желтым и красным карточкам среди "матрасников" является Кондогбиа, который дважды в прошлом чемпионате досрочно завершал игру.

В общем рейтинге XXI века Атлетико входит в топ-10, занимая 7 место со 150 красными карточками.