Атлетико возглавил рейтинг самых грубых команд сезона
Футболисты Атлетико получили 12 красных карточек за сезон-2021/22. Это самый высокий показатель в топ-лигах. На втором месте Фиорентина (11), а затем группа команд, имеющих 9.
УПЛ – самый грубый европейский чемпионат
Лидером по желтым и красным карточкам среди "матрасников" является Кондогбиа, который дважды в прошлом чемпионате досрочно завершал игру.
В общем рейтинге XXI века Атлетико входит в топ-10, занимая 7 место со 150 красными карточками.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter