"Матрацники" в соцсетях сообщили, что Антуан Гризманн возвращает себе любимую семерку.

Челси официально расторг контракт капитана после 11 лет выступлений – тот расплакался и переехал в Мадрид

Француз выступал под этим номером во время первой каденции в Атлетико и сборной. Впрочем, в момент возвращения год назад №7 мадридцев принадлежал Жоау Фелишу, а Гризманну пришлось довольствоваться восьмеркой. Под ней форвард провел очень сильный сезон – 16 голов и 19 ассистов в 48 матчах.

Фелишу же следует задуматься об окончательном уходе из Атлетико. Полгода аренды в Челси сложились посредственно, а лишение номера в который раз демонстрирует сомнительные перспективы португальца в команде Симеоне.

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