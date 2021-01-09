Мадридському клубу вчергове довелось не виходити на футбольне поле. Завдяки цьому Атлетіко підкорилось дуже незвичне досягнення.

Центральний поєдинок 18-го туру Прімери між Атлетіко та Атлетіком перенесли через жахливі погодні умови – Іспанію накрив снігопад. Це посприяло встановленню нового рекорду в історії іспанської першості.

Атлетіко – Атлетік: матч офіційно перенесений через жахливий снігопад

Атлітіко став першим клубом в історії Ла Ліги, чиї матчі тричі було перенесено протягом одного сезону. До цього "матрацники" не грали у 1 та 2 турах проти Севільї та Леванте відповідно.

Попри це, мадридський клуб лідирує у чемпіонаті Іспанії з 38 очками. Вже сьогодні Реал матиме змогу обійти підопічних Сімеоне, щоправда у них тепер аж 3 поєдинки у запасі.

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