Лидер Ла Лиги имеет серьезную проблему из-за потенциального ухода Диего Косты, который уже не тренируется с командой. Испанец инициировал процесс разрыва контракта, поэтому "рохибланкос" придется искать экстренную замену.

Атлетико сейчас рассматривает пять кандидатов на вакантное место. Наиболее интересно выглядит вариант с форвардом сборной Испании Родриго, который сейчас проходит сложный процесс адаптации в Лидсе. Экс-форвард Валенсии может вернуться в Испанию на правах аренды до конца сезона. На тех же условиях "матрасники" могут подписать Седрика Бакамбу (Бэйцзин Гоань), Макси Гомеса (Валенсия), Арека Милика (Наполи) и Рауля Де Томаса (Эспаньол).

Полноценный трансфер – пока невозможен из-за ограниченных финансовых возможностей клуба. Выкупить кого-то из этого списка можно будет только по завершении текущей кампании.

Напомним, что Коста немало пропустил из-за проблем со здоровьем. В его активе 7 матчей и 2 гола в сезоне 2020/21.

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