Нападающий "матрасников", как известно, попросил руководство отпустить его в зимнее трансферное окно, мотивировав просьбу семейными обстоятельствами.

Диего Коста застал врасплох Атлетико просьбой расторгнуть контракт

Более того, как сообщает Marca, Коста пропустил сегодняшнюю тренировку Атлетико по неизвестным причинам. Издание отмечает, что таким образом Диего ожидает решения о прекращении сотрудничества. Правда, Симеоне все же рассчитывает на 32-летнего форварда, а потому стороны, вероятно, сядут за переговоры.

К слову, в текущем сезоне Коста забил 2 гола в 7 матчах чемпионата Испании. Атлетико лидирует в Ла Лиге, набрав 32 очка и имея 2 матча в запасе.

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